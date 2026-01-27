Il cammino di Coco Gauff (WTA 3) agli Australian Open si è interrotto ai quarti di finale.
Protagonista di un'inspiegabile controprestazione, l'americana è stata spazzata via da Elina Svitolina (12) con un 6-1 6-2 che non ammette repliche.
La statunitense non è mai entrata in partita, faticando terribilmente soprattutto alla battuta: è riuscita a tenere il servizio per la prima volta a metà del secondo set.
Senza storia anche il match di Aryna Sabalenka (1), che ha a sua volta liquidato l'americana Iva Jovic (27) con un chiaro 6-3 6-0.