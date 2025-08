Coco Gauff Imago

Il tabellone principale del WTA 1000 di Montréal ha già perso la sua testa di serie numero 1, Coco Gauff (WTA 2).

L’americana si è fatta sorprendere dalla numero 85 al mondo Victoria Mboko, con la 18enne canadese che ha impiegato solamente 62’ per eliminare la statunitense e imporsi con un netto 6-1 6-4, raggiungendo così per la prima volta in carriera un quarto di finale in un torneo di questo calibro.

A Toronto ha invece dovuto salutare il torneo prematuramente Holger Rune (ATP 9). Contro Alexei Popyrin (26) il danese si è arreso in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 3-6.