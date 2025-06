Coco Gauff è la regina di Parigi. KEYSTONE

Coco Gauff (WTA 2) ha conquistato il suo secondo titolo dello Slam.

SwissTXT Swisstxt

Nella finalissima del Roland Garros, costellata dagli errori e dai break (addirittura 15), l'americana ha sconfitto 6-7 (5/7) 6-2 6-4 Aryna Sabalenka (1).

La bielorussa è riuscita a portare a casa il primo set dopo essersi fatta incredibilmente rimontare dal 4-1 40-0. In seguito ha completamente perso la lucidità commettendo qualcosa come 70 errori non forzati.

La 21enne di Atlanta ha cercato di sbagliare il meno possibile portandosi sul 6-5 negli scontri diretti e bissando il trionfo degli US Open 2023.