Ruud KEY

Casper Ruud (ATP 17) e Jaume Munar (39) hanno staccato il biglietto per gli ottavi del Geneva Open.

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Il norvegese, testa di serie numero 6 del torneo, ha impiegato poco più di un’ora e mezza per superare 6-3 7-5 lo statunitense Jenson Brooksby (60), che ha comunque rubato tre volte il servizio al rivale.

Più netta invece la vittoria dello spagnolo sull’altro americano Nishesh Basavareddy (156), piegato per 6-0 6-3.

Nelle qualificazioni del Roland Garros solo Leandro Riedi (121) ha superato martedì il primo turno, mentre sono stati eliminati Jérome Kym (193) e Rebeka Masarova (WTA 132).