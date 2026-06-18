Yakin fa autocritica: «Forse è stato un errore far entrare questi giocatori»
Dopo il deludente 1-1 contro il Qatar all’esordio ai Mondiali, la Svizzera si trova sotto pressione in vista della seconda partita del girone contro la Bosnia. Murat Yakin si aspetta una partita molto combattuta, ma rimane fiducioso.
18.06.2026
Intervista a Granit Xhaka
Le parole del capitano dopo il pareggio contro il Qatar.
14.06.2026
Intervista a Ricardo Rodriguez
Il difensore della Nati dopo l'1:1 contro il Qatar.
14.06.2026
Yakin fa autocritica: «Forse è stato un errore far entrare questi giocatori»