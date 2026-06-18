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Tennis Golubic ai quarti a Nottingham

Swisstxt

18.6.2026 - 15:07

Golubic
Golubic

Viktorija Golubic (WTA 76) è riuscita ad accedere ai quarti di finale del torneo di Nottingham.

SwissTXT

18.06.2026, 15:07

La zurighese ha avuto la meglio su Zeynep Sonmez (61) per 7-5 4-6 6-4 al termine di un incontro giocato praticamente alla pari e durato 2h45’.

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