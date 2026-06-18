Golubic

Viktorija Golubic (WTA 76) è riuscita ad accedere ai quarti di finale del torneo di Nottingham.

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La zurighese ha avuto la meglio su Zeynep Sonmez (61) per 7-5 4-6 6-4 al termine di un incontro giocato praticamente alla pari e durato 2h45’.