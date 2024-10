Viktorija Golubic Imago

Viktorija Golubic (WTA 168) non ha dovuto consumare troppe energie per ritrovarsi ai 1/4 del WTA 250 di Jiujiang, in Cina.

Swisstxt

Approfittando del ritiro di Jessica Bouzas Maneiro (56) dopo un solo set, la zurighese è così riuscita ad inanellare due vittorie consecutive sul massimo circuito (qualificazioni escluse) come non accadeva da inizio anno, agli Australian Open.

Swisstxt