Tennis
Golubic batte Vekic a Toronot, ai sedicesimi incontrerà Swiatek
Ottima prova per l'elvetica.
Imago
In attesa dell’esordio di Belinda Bencic (WTA 14), la Svizzera ha già una sua rappresentante nei sedicesimi al WTA 1000 di Toronto.
Si tratta di Viktorjia Golubic (51), che dopo aver superato l’ostacolo dell’australiana Kimberly Birrell (69) in apertura di torneo, nel secondo turno ha steso in rimonta con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 la più quotata Donna Vekic (35).
Al prossimo turno affronterà Iga Swiatek (8).