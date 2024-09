Viktorija Golubic Keystone

L'avventura di Viktorija Golubic (WTA 96) al WTA 1000 di Pechino si è fermata al secondo turno.

Swisstxt

La zurighese è stata battuta in rimonta da Donna Vekic (20), che si è imposta con il punteggio di 4-6 7-6 (7/3) 6-4 al termine di un match durato 2h47' e interrotto anche per pioggia. Nel secondo set la 31enne ha anche servito per il match sul 6-5, ma ha subito un break a zero, vedendo poi scivolare via la partita.

