Con l'eliminazione di Viktorija Golubic (WTA 72) nel tabellone femminile degli US Open non c'è più nessuna svizzera.
La zurighese ha salutato Flushing Meadows al secondo turno, passato indenne invece da Beatriz Haddad Maia (22) con i parziali di 6-1 6-4, risultato che esprime correttamente le difficoltà di approccio al match di Golubic.
Dopo un primo set completamente anonimo la rossocrociata ha provato a impensierire la brasiliana, che però non ha concesso spiragli per la rimonta. Per Golubic il secondo turno rappresenta comunque lo stadio migliore raggiunto nello Slam newyorkese.