Tennis Golubic battuta ed eliminata agli US Open

Swisstxt

28.8.2025 - 18:47

In difficoltà
In difficoltà
Imago

Con l'eliminazione di Viktorija Golubic (WTA 72) nel tabellone femminile degli US Open non c'è più nessuna svizzera.

SwissTXT

28.08.2025, 18:47

28.08.2025, 18:52

La zurighese ha salutato Flushing Meadows al secondo turno, passato indenne invece da Beatriz Haddad Maia (22) con i parziali di 6-1 6-4, risultato che esprime correttamente le difficoltà di approccio al match di Golubic.

Dopo un primo set completamente anonimo la rossocrociata ha provato a impensierire la brasiliana, che però non ha concesso spiragli per la rimonta. Per Golubic il secondo turno rappresenta comunque lo stadio migliore raggiunto nello Slam newyorkese.

