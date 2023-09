Golubic Imago

Viktorija Golubic (WTA 106) è stata eliminata agli ottavi di finale del torneo di Guangzhou, in Cina.

La 30enne elvetica ha letteralmente gettato alle ortiche la vittoria contro la spagnola Rebeka Masarova (64), che si è imposta per 6-1 3-6 7-6 (9/7). Dopo aver perso senza appello il primo set in soli 28’, la zurighese si è subito ripresa inanellando tre giochi di fila per un allungo che le ha permesso di far sua la seconda frazione. Nella terza la rossocrociata si è fatta rimontare dopo aver sprecato tre match point nel decimo gioco e altri due nel tie-break.

Swisstxt