Viktorija Golubic (WTA 62) è stata eliminata al secondo turno di Wimbledon.

La zurighese ha perso 7-6 (7/0) 6-4 contro l'italiana Jasmine Paolini. L'elvetica ha tenuto testa alla rivale ma ha ottenuto meno vincenti.

La 33enne è partita bene strappando il servizio all'azzurra. Dopo essere stata ripresa ha tolto due volte ancora la battuta alla rivale ma è stata rimontata ogni volta.

Nel tie-break poi la svizzera si è persa. Il crollo l'ha condizionata anche a inizio secondo set. Ma Golubic ha trovato la forza di rientrare prima del fatale settimo game.