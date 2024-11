Viktorija Golubic KEY

Viktorija Golubic (WTA 168) sta vivendo un torneo di Jiujiang da assoluta protagonista.

Swisstxt

La rossocrociata ha raggiunto la finale del 250 cinese spazzando via la testa di serie numero 1 del torneo, la ceca Marie Bouzkova (49). All’ultimo atto di un torneo del circuito WTA dopo poco più di tre anni e mezzo, la zurighese si è guadagnata la possibilità di andare a caccia del secondo titolo della carriera imponendosi con un nettissimo 6-1 6-2 in 1h17’. L’elvetica, ottima nei turni in battuta dell'avversaria, si è regalata la sfida contro la numero 53 al mondo Rebecca Sramkova.

Swisstxt