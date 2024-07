Out

avventura di Viktorija Golubic (WTA 67) a Wimbledon.

Swisstxt

Si è subito conclusa l’ In un match cominciato con notevole ritardo (prima a causa della pioggia e poi per un dubbio riguardo ad una possibile infrazione sul vestiario) la rossocrociata si inchinata con il netto punteggio di 6-2 6-1 al cospetto di Jule Niemeier (90). Malgrado un buon inizio (avanti 2-1 con un break), la zurighese ha subito il ritorno della tedesca che dal quarto gioco in poi non ha più guardato indietro dominando in lungo e in largo. Niemeier sfiderà una tra Linette (44) e Svitolina (21).

