Mai prima d'ora aveva raggiunto il 2o turno KEY

Viktorija Golubic (WTA 72) è riuscita finalmente a spezzare la maledizione del 1o turno agli US Open.

Mai oltre il primo turno nelle precedenti 7 apparizioni, all’8o tentativo la zurighese ha ottenuto l’accesso ai 1/32esimi grazie alla rimonta operata su Loïs Boisson (46), battuta per 3-5 7-6 (7/3) 6-2. La zurighese è stata nervosa nel 1o set, ma poi è crescita di tono, al contrario della francese che è calata fisicamente alla distanza. E' invece durata poco più di un’ora la partita tra Iga Swiatek (2) ed Emiliana Arango (84), con la polacca grazie al 6-1 6-2 inflitto alla colombiana.