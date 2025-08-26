  1. Clienti privati
US Open Golubic rimonta Boisson e supera il primo turno

26.8.2025 - 21:44

Mai prima d'ora aveva raggiunto il 2o turno
Viktorija Golubic (WTA 72) è riuscita finalmente a spezzare la maledizione del 1o turno agli US Open.

26.08.2025, 21:45

Mai oltre il primo turno nelle precedenti 7 apparizioni, all’8o tentativo la zurighese ha ottenuto l’accesso ai 1/32esimi grazie alla rimonta operata su Loïs Boisson (46), battuta per 3-5 7-6 (7/3) 6-2. La zurighese è stata nervosa nel 1o set, ma poi è crescita di tono, al contrario della francese che è calata fisicamente alla distanza. E' invece durata poco più di un’ora la partita tra Iga Swiatek (2) ed Emiliana Arango (84), con la polacca grazie al 6-1 6-2 inflitto alla colombiana.

I più letti

Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral

Paphos – Stella Rossa 1:1

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

Bellinzona – Yverdon 0:0

Paphos – Stella Rossa 1:1

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

Bellinzona – Yverdon 0:0

