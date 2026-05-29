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Tennis Golubic sconfitta da Kostyuk al terzo turno del Roland Garros

Swisstxt

29.5.2026 - 12:51

Golubic
Golubic
Imago

Il Roland Garros di Golubic (WTA 82) è terminato al terzo turno.

SwissTXT

29.05.2026, 12:51

29.05.2026, 13:05

La rossocrociata è infatti stata sconfitta con il risultato di 6-4 6-3 da Kostyuk (15) in un'ora e 40 minuti.

Dopo un primo set molto combattuto, ma impreciso (come testimoniato dai ben cinque break totali), Golubic ha ceduto subito il servizio in apertura del secondo e non è più riuscita a ricucire lo svantaggio nei confronti dell’ucraina.

Per l’elvetica si tratta comunque di uno dei migliori risultati della sua carriera, dato che per la prima volta aveva superato il secondo turno sulla terra rossa di Parigi e solo per la quarta volta si è spinta fino a questo stadio della competizione in un torneo del Grande Slam.

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