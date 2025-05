Viktorija Golubic KEY

Viktorija Golubic (WTA 78) ha cominciato con un sorriso il Roland Garros.

Swisstxt

Opposta alla ceca Petra Kvitova (ex numero 2, rientrata da un lungo stop), la zurighese si è imposta in rimonta per 3-6 6-0-6-4. Al prossimo turno se la vedrà con la vincente fra Nina Stojanovic (167) e Amanda Anisimova (16).