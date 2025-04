Julia Grabher Ti-Press

Julia Grabher (WTA 238) si è aggiudicata l’Open di Chiasso.

Swisstxt

L’austriaca, in tabellone come «special exempt», ha sconfitto in finale la qualificata Katarina Zavatska (280) in due set.

Reduce dalla vittoria nel torneo W75 di Koper, in Slovenia, la 28enne si è quindi ripetuta sulla terra rossa di Seseglio piegando la 25enne ucraina con un netto 6-1 6-2 in appena 68’ di gioco.