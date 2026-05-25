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Roland Garros Grande impresa di Susan Bandecchi a Parigi

Swisstxt

25.5.2026 - 13:34

Bandecchi
Bandecchi
freshfocus

Una strepitosa Susan Bandecchi (WTA 215) ha conquistato il suo primo successo in un torneo del Grande Slam!

SwissTXT

25.05.2026, 13:34

25.05.2026, 13:53

La ticinese – la prima nel tabellone principale di un Major dopo 31 anni – nel primo turno del Roland Garros ha piegato in tre set la resistenza della ben più quotata Cristina Bucsa (33).

La 27enne ha superato l'iberica per 6-4 2-6 6-4 in poco più di due ore di gioco e ai 1/32 se la vedrà con l’australiana Daria Kasatkina (53).

Bella vittoria anche per Jil Teichmann (170) contro la russa Liudmila Samsonova (27), testa di serie numero 20. L’elvetica si è imposta 6-4 6-4.

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