Una strepitosa Susan Bandecchi (WTA 215) ha conquistato il suo primo successo in un torneo del Grande Slam!
La ticinese – la prima nel tabellone principale di un Major dopo 31 anni – nel primo turno del Roland Garros ha piegato in tre set la resistenza della ben più quotata Cristina Bucsa (33).
La 27enne ha superato l'iberica per 6-4 2-6 6-4 in poco più di due ore di gioco e ai 1/32 se la vedrà con l’australiana Daria Kasatkina (53).
Bella vittoria anche per Jil Teichmann (170) contro la russa Liudmila Samsonova (27), testa di serie numero 20. L’elvetica si è imposta 6-4 6-4.