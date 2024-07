Berrettini conquista l'ATP 250 di Gstaad Keystone

Matteo Berrettini (ATP 82) è il nuovo padrone di Gstaad.

L'italiano ha infatti battuto in finale il francese Quentin Halys (192) per 6-3 6-1 in 59'. A fare la differenza è stata la maggior esperienza del romano nelle finali, che nei momenti clou (fine 1o e inizio 2o set) ha alzato il livello di gioco togliendo il servizio al 27enne di Bondy. Il 28enne ha così conquistato per la seconda volta il torneo svizzero, replicando l'affermazione del 2018.

