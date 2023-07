Albert Ramos KEY

Non ci sarà una finale tutta serba agli Swiss Open di Gstaad.

Questa prospettiva è già svanita dopo la prima semifinale, che ha visto Kecmanovic (ATP 44) travolto da Ramos (79). All'ultimo atto non ci sarà neppure Medjedovic (183), fermato da Cachin (90). Lo spagnolo si è imposto per 6-2 6-3 sull'ultima testa di serie del torneo rimasta. Decisivi a favore del 35enne iberico gli 8 giochi consecutivi vinti a cavallo dei due set. L'argentino dal canto suo ha vinto per 6-3 6-1 approfittando soprattutto di un servizio che non ha supportato il giovane qualificato balcanico.

Swisstxt