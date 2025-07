Zverev Reuters

Duro colpo per il torneo di Gstaad, che non potrà contare sulla sua punta di diamante Alexander Zverev (ATP 3) e sul detentore del trofeo Matteo Berrettini (35).

SwissTXT Swisstxt

Il tedesco ha dato forfait per problemi personali, di cui aveva parlato apertamente dopo l'eliminazione al primo turno a Wimbledon. Reduce da un infortunio, l'italiano non si sente invece ancora abbastanza in forma.