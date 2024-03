Simona Halep Imago

oro.

Alla lunga le conseguenze degli oltre 18 mesi di squalifica per doping si sono fatte inevitabilmente sentire, ma per più di un’ora Simona Halep ha dimostrato di non aver perso la classe dei tempi d’ Piegata per 1-6 6-4 6-3 da Paula Badosa (WTA 80) nel match tra ex numero 1 e 2 al mondo, la 32enne rumena deve comunque salutare immediatamente il WTA 1000 di Miami.

Swisstxt