Harriet Dart perde la testa in gara: «Potete dirle di mettere un deodorante?»

Martedì, nella partita persa 6-0 6-3 al primo turno dell'Open di Rouen contro la francese Loïs Boisson, la britannica Harriet Dart ha perso completamente le staffe.

Redazione blue Sport Clara Francey

Hai fretta? blue News riassume per te All'Open di Rouen, Harriet Dart si è lamentata dell'odore corporeo della sua avversaria Loïs Boisson durante una partita.

La britannica ha espresso rimorso per il suo commento, pubblicando scuse su Instagram dove ha riconosciuto il suo errore e ha espresso rispetto per la performance dell'avversaria.

In risposta all'incidente, Boisson ha reagito con umorismo proponendo una collaborazione con il marchio di deodoranti «Dove» in un post su Instagram. Mostra di più

L'Open di Rouen è stato il palcoscenico di una scena surreale. Durante la partita di martedì contro la francese Loïs Boisson, la britannica Harriet Dart si è lamentata... dell'odore corporeo della sua avversaria!

«Potete dirle di mettere del deodorante? Puzza davvero», ha chiesto Dart al giudice di sedia durante un cambio campo, mentre era nettamente in svantaggio, sul punteggio parziale di 6-0 4-3.

Un commento di cattivo gusto che 28enne non ha tardato a rimpiangere. «Ciao a tutti, voglio scusarmi per quello che ho detto in campo oggi (martedì ndr.), era un commento fatto a caldo di cui mi pento. Non è il modo in cui voglio comportarmi e ne assumo la piena responsabilità. Ho molto rispetto per Loïs e per come ha giocato. Ne trarrò insegnamento e andrò avanti», ha pubblicato in una storia su Instagram poche ore dopo la fine del match, conclusosi col punteggio di 6-0, 6-3 in favore della transalpina.

Dal canto suo, Loïs Boisson ha reagito all'incidente con umorismo, proponendo su Instagram una collaborazione con il marchio di deodoranti «Dove».