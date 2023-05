Hüsler saluta il Roland Garros al primo turno Keystone

Marc-Andrea Huesler (ATP 84) ha già salutato Parigi al 1o turno del Roland Garros, cedendo il passo al tedesco Daniel Altmaier (79).

L'elvetico è infatti stato battuto 6-3 6-4 6-4 dal 24enne di Kempen, in una sfida a senso unico fin dall'inizio. In tutti i set il rossocrociato non ha trovato il ritmo del gioco, subendo al 3o game di ogni frazione i break decisivi del pupillo di Mancini. Non ha avuto alcun problema invece il numero 1 al mondo Alcaraz, che si è sbarazzato dell'italiano Cobolli (159) con un 6-0 6-2 7-5 in 1h59'.

Swisstxt