Quanti rimpianti per Marc-Andrea Huesler (ATP 97).

Nel debutto agli US Open, lo zurighese si è inceppato quando la prima vittoria in un Major distava un solo game, e con il servizio dalla sua parte. E' lì che Hubert Hurkacz (17) ha cambiato marcia, per rigirarla sul 4-6 5-7 7-6 (7/0) 6-3 6-1 finale. Riguardo alla prestazione del mancino 27enne, nulla da eccepire fino al 5-4 del terzo set: quattro break effettuati e uno solo subito, di fronte a un avversario a tratti irriconoscibile. Poi, ecco il blackout. Un break a zero e ogni certezza è inesorabilmente crollata, fino all'amaro epilogo.

