Sono Hubert Hurkacz (ATP 17) e Sebastian Korda (26) i primi due semifinalisti del Masters 1000 di Shanghai.

Il polacco ha battuto il sorprendente ungherese Fabian Maroszan (91) in rimonta per 4-6 6-1 6-3. Dal canto suo in un derby tutto a stelle e strisce, Korda ha superato pure in rimonta Ben Shelton (20) dopo quasi tre ore di battaglia con il punteggio di 6-7 (10/12) 6-2 7-6 (8/6). Gli altri due semifinalisti usciranno dal match che vedrà di fronte Grigor Dimitrov (19) e Nicolas Jarry (22) e da quello tra Ugo Humbert (34) e Andrey Rublev (7).

