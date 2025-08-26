Novak Djokovic ha superato il secondo turno degli US Open non senza difficoltà. Keystone

La stella del tennis Novak Djokovic traballa per un po', ma riesce a superare il secondo turno degli US Open. L'incontro solleva comunque dubbi sulla sua forma fisica per il resto del torneo.

DPA dpa

Nonostante i problemi fisici, il serbo Novak Djokovic, recordman di vittorie ai tornei del Grande Slam, ha completato il suo primo impegno agli US Open senza perdere un set.

Nella sua prima partita dopo l'uscita dalla semifinale di Wimbledon, il 38enne ha sconfitto il talentuoso tennista americano Learner Tien per 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.

Djokovic ha stupito se stesso

Dopo 2 ore e 25 minuti, l'ex numero 1 ha riportato la vittoria nel duello generazionale contro Tien (19 anni): «Sono rimasto davvero sorpreso di quanto mi sia sentito male nel secondo set», ha ammesso il serbo, «è un po' preoccupante. Non ho un infortunio o qualcosa del genere. Ho solo avuto molti problemi a reggere i lunghi intervalli e a recuperare dopo i punti».

Il 38enne Novak Djokovic ha faticato oltremodo contro il giovanissimo americano Learner Tien. KEYSTONE

Mentre era ancora in campo, ha parlato di una «partita piuttosto strana», visto il suo dominio nel primo set e il combattuto secondo set.

«È stato fondamentale per me mantenere i nervi saldi nel secondo set. Dopo ho iniziato a sentirmi meglio».

Le sessioni notturne all'Arthur Ashe Stadium di New York sono «le migliori al mondo», ha detto il fuoriclasse. «Vorrei avere l'età di Learner Tien».

Il suo corpo non recupera più così rapidamente. «Ho ancora la motivazione», ha spiegato, assicurando che cercherà di «tenere il passo con la generazione più giovane».

Si scuote all'inizio del secondo set

Dopo un inizio dominante, il 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam ha vacillato nel secondo set. Tra i vari scambi, Nole ha ripetutamente perso il fiato, ha camminato con lentezza e a volte si è appoggiato alla racchetta.

Il favorito ha evitato per un soffio di andare in svantaggio per 2:4 ed è stato torturato fino al tie-break. Ha ricevuto il secondo warning per aver superato il tempo limite e di conseguenza ha avuto a disposizione solo un servizio nel punto successivo. Una conseguenza del fatto che si è preso il suo tempo.

Dopo aver vinto il secondo set, il 38enne ha chiamato il fisioterapista e pare si sia fatto medicare una vescica sull'alluce. Pur avendo poi ceduto un break, si è ripreso immediatamente e non ha corso più alcun pericolo.

Problemi di vesciche ad un alluce per il campionissimo serbo. KEYSTONE

«Probabilmente mi perderò il compleanno di mia figlia»

Il nativo di Belgrado è ancora motivato dalla caccia al suo 25° titolo del Grande Slam. Questo lo renderebbe l'unico detentore del record, davanti all'australiana Margaret Court (24). È dal trionfo di New York di due anni fa che non vince uno dei quattro titoli più importanti del tennis.

La sua attenzione è ora chiaramente rivolta ai tornei del Grande Slam, ma la sua vita familiare viene prima di tutto.

«Probabilmente mi perderò il compleanno di mia figlia. È il 2 settembre, quindi se le cose vanno bene, sarò ancora qui. Ma sono cose che non voglio più perdere», aveva detto prima dell'inizio del torneo.

Ha ottenuto la 75ª vittoria consecutiva all'esordio in un torneo del Grande Slam. Al secondo turno, l'attuale numero 7 del ranking mondiale affronterà ancora una volta un giovane americano, il qualificato Zachary Svajda (22).