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Tennis I quarti a Madrid promettono spettacolo, Jannik Sinner affronterà Rafael Jodar

Swisstxt

28.4.2026 - 17:41

I risultati di Rafael Jodar continuano a sorprendere.
I risultati di Rafael Jodar continuano a sorprendere.

I quarti di finale del Masters 1000 di Madrid regaleranno un match che catalizzerà l’attenzione di molti, quello tra il numero 1 al mondo Jannik Sinner e il nuovo fenomeno spagnolo Rafael Jodar (ATP 42).

SwissTXT

28.04.2026, 17:41

28.04.2026, 17:43

Il 19enne, che molti identificano già come il successore di Sinner e dell'assente Alcaraz, ha infatti eliminato negli ottavi il ceco Vit Kopriva (66) con un comodo 7-5 6-0.

Nei suoi primi 27 incontri Jodar ha ottenuto 19 vittorie, una percentuale di successi dopo lo stesso numero di match superiore a quella di Sinner e Alcaraz, ma pure di Federer, Nadal e Djokovic.

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