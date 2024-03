Aryna Sabalenka KEYSTONE

La campionessa bielorussa di tennis Aryna Sabalenka ha detto mercoledì di avere il «cuore spezzato» per la morte del suo ex compagno Konstantin Koltsov, morto all'inizio di questa settimana in Florida, specificando che non stavano più insieme.

In un comunicato stampa diffuso dal suo agente, la numero 2 del mondo Aryna Sabalenka afferma che «la morte di Konstantin è una tragedia impensabile».

La tennista bielorussa ha però tenuto a precisare che «anche se non stavamo più insieme, il mio cuore è spezzato. Per favore, rispettate la mia privacy e quella della sua famiglia durante questi tempi difficili».

Konstantin Koltsov, un ex giocatore di hockey professionista bielorusso, è morto lunedì a Miami, «probabilmente per suicidio», come ha annunciato martedì la polizia della contea di Miami-Dade, in Florida. Aveva 42 anni.

Sabalenka sarà in campo a Miami

Il caso vuole che Aryna Sabalenka, 25 anni, è a Miami dove venerdì farà il suo debutto nel torneo WTA 1000.

Gli organizzatori del torneo hanno comunicato martedì che la numero 2 della classifica WTA non ha chiesto di essere rimossa dal tabellone e che «intende giocare».

Badosa: «È la mia migliore amica e non voglio che soffra»

La sua futura avversaria, la spagnola Paula Badosa, a lei molto vicina, ha detto di aspettarsi una partita «scomoda». «Conosco la situazione, so cosa sta succedendo. È un po' scioccante per me, perché è la mia migliore amica e non voglio che soffra», ha detto la spagnola.

Konstantin Koltsov, che ha giocato anche in NHL, ha avuto tre figli con la moglie Julia, dalla quale ha divorziato nel 2020 prima di iniziare una relazione con Aryna Sabalenka.