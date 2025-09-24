Il folle progetto di Roger Federer sta facendo scalpore nel mondo del tennis

A margine della Laver Cup di San Francisco, questo fine settimana, Roger Federer non ha nascosto il suo desiderio di tornare in campo al fianco di Rafael Nadal. Un'idea che piace anche al manager del giocatore di Basilea, Tony Godsick.

Redazione blue Sport Nicolas Larchevêque

Roger Federer ha causato un piccolo terremoto questo fine settimana a San Francisco, dove si stava svolgendo l'ottava edizione della Laver Cup da lui co-creata nel 2017.

La leggenda del tennis, onnipresente nella città californiana, ha fatto scalpore quando ha accennato a un possibile ritorno in campo con l'amico Rafa Nadal.

Interrogato dalla CNBC sulla possibilità di giocare nuovamente al fianco del suo amico e rivale spagnolo, il vincitore di 20 titoli del Grande Slam ha risposto «perché no».

Fedal Tour?

«Voglio bene a Rafa (...) Ho giocato molto di recente e sto cercando di rimanere in forma. So che anche lui è aperto all'idea di giocare a tennis. Non suona molto bene, il 'Senior Tour', ma forse potremmo creare un circuito, come il 'Fedal Tour' o qualcosa del genere. Sarebbe bello. Questo è anche uno dei motivi per cui ho creato la Laver Cup: puntare i riflettori su ex grandi giocatori», ha detto.

Lo svizzero ha ribadito le sue dichiarazioni nel podcast «Served with Andy Roddick»: «È da un po' che parliamo della possibilità di giocare una partita di esibizione. Ma ho visto Nadal quest'estate e quando gli ho chiesto quando ha giocato l'ultima volta a tennis, era a novembre, quindi non è pronto. Dobbiamo ancora essere a un certo livello, ma sarebbe bello giocare insieme in campo».

«Non solo con Rafa, ma anche di fronte al pubblico e a chiunque altro, perché credo sia bello condividere l'amore per il tennis e ispirare le giovani generazioni».

Roger Federer on returning to the court pic.twitter.com/2Z94AvGhkJ — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) September 20, 2025

Il manager di Federer gli «mette pressione»

L'idea di Federer è stata accolta anche dal suo manager, Tony Godsick: «Ho fatto un po' di pressione su Federer, dicendogli: 'Dai, la gente vuole vederti giocare di nuovo. Puoi giocare qualche partita da senior'. Abbiamo parlato con Rafa per organizzare un tour. Roger voleva solo assicurarsi che il suo ginocchio fosse a posto. Non voleva essere completamente rotto dopo la sua carriera, quindi ha dato tempo al tempo», ha confermato l'agente a Tennis Channel.

Prima di aggiungere: «Roger non è ancora al meglio, ma va spesso in palestra. Credo che Rafa sia interessato. Non voglio parlare per lui, ma sarebbe fantastico vedere questi giocatori di nuovo in campo».

Inoltre, «ci sono molti altri giocatori della loro generazione che sarebbero pronti a giocare. Alcuni dei nomi più importanti sono giocatori che si sono appena ritirati, quindi probabilmente potremmo riempire alcuni stadi e palazzetti».

Il sogno di vedere un giorno un nuovo incontro tra le due icone del tennis, che hanno giocato insieme in doppio durante la partita di addio di Roger Federer tre anni fa a Londra, è quindi una possibilità reale.