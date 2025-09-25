Bjorn Borg segue il torneo di Wimbledon 2025. KEYSTONE

Bjorn Borg ha dichiarato Novak Djokovic il più grande di tutti i tempi e ha detto al serbo che il suo desiderio è quello di vederlo giocare almeno un'altra stagione completa e vedere se riuscirà a conquistare lo storico 25° titolo del Grande Slam.

Per numero di tornei del Grande Slam vinti Novak Djokovic guida la classifica (24) davanti a Rafa Nadal (22) e Roger Federer (20).

Björn Borg, leggenda del tennis che smise di giocare a soli 26 anni dopo aver conquistato 11 tornei del Grande Slam, ha dichiarato che secondo lui il serbo è il GOAT (Greatest Of All Time).

«Penso che, per come gioca, Djokovic sia il più grande tennista di tutti i tempi».

Lo svedese spera di poterlo vedere in campo ancora per un po'. Ha 38 anni, ma «so che vuole vincere il suo 25° torneo del Grande Slam». Mostra di più

Nel corso della stagione 2023 Novak Djokovic ha vinto tutti i tornei del Grande Slam tranne Wimbledon, dove è arrivato secondo.

La superstar serba ha così raggiunto un totale di 24 Slam vinti, lasciandosi alle spalle Rafael Nadal (22) e Roger Federer (20). Inoltre, il 38enne detiene il record assoluto per il maggior numero di settimane trascorse al primo posto nella classifica mondiale (428) ed è l'unico giocatore nella storia del tennis ad aver trascorso più di 400 settimane al primo posto.

Dato che l'ex numero detiene i due record più importanti di questo sport, alcuni sostengono che ciò abbia confermato la sua fama di GOAT (Greatest Of All Time, il più grande di tutti i tempi).

Una questione che consuma gli amanti del tennis

Una questione, quella del GOAT del tennis, che negli anni ha consumato chilometri di pagine e ha tenuto accese milioni di discussioni tra amanti del tennis e addetti ai lavori.

In un'intervista rilasciata alla rivista «Clay», Toni Nadal, zio di Rafa, ha parlato del più grande dello sport esprimendo la sua chiara opinione: «Penso che Federer e Nadal abbiano cambiato il loro sport più di Djokovic. E Federer ha cambiato questo sport più di chiunque altro».

Federer, Nadal, Djokovic o Borg?

Negli anni si sono esposti solo ex tennisti oppure giocatori che mai potranno ambire a tale titolo.

«Se analizzate i curriculum dei tre grandi (Federer, Djokovic e Nadal, ndr.) e ne scegliete uno diverso da quello di Djokovic, siete dei pazzi. È molto semplice. Si può discutere se si preferisce l'uno o l'altro, ma se si crede che Novak non sia il GOAT considerando i numeri, è come essere degli ignoranti» aveva detto Andy Roddick.

Solo Rafa, nel 2024, ha osato rompere l'equilibrio di cameratismo non esplicito che ha sempre contraddistinto i Big Three.

In un'intervista con AS ha detto di Djokovic: «È un giocatore che è riuscito a mantenere un livello molto alto e a migliorare ogni anno. I numeri dimostrano che è il migliore, il che significa che anche il suo tennis è stato il migliore. Inoltre, è stato quello che ha subito meno infortuni, il che gli ha permesso di mantenere il suo livello fisico, mentale e tennistico più a lungo di chiunque altro. Ecco perché è il migliore e se lo è guadagnato».

Nick Kyrgios, due anni fa, aveva espresso così la sua opinione, cruda: «Roger non ha più un ruolo per me nel dibattito sul GOAT».

L'opinione di Borg

Il fatto che alcuni giorni fa il leggendario Björn Borg abbia detto la sua sulla questione è un fatto di per sé straordinario.

«Penso che, per come gioca, Djokovic sia il più grande tennista di tutti i tempi. Al secondo posto ci sono Federer e Nadal, che sono a pari merito», ha dichiarato a Sky Sports.

Un ultimo grande record da conquistare

L'unico grande record che resta da conquistare al serbo è la vittoria del 25° Grande Slam. Nel tennis femminile, Margaret Court ha chiuso con 24 Major. Se il nativo di Belgrado riuscirà a vincere il suo 25° Slam, diventerà il primo tennista, uomo o donna, a raggiungere tale traguardo.

Difficile. Il 38enne è uscito da tutti i tornei del Grande Slam di quest'anno in semifinale.

«È incredibile come riesca a giocare a tennis a 38 anni. Sono molto impressionato. So che vuole vincere il suo 25° torneo del Grande Slam. Spero che giochi ancora per un altro anno, almeno anche il prossimo, perché il tennis che sta giocando è incredibile. Sarà dura con (Jannik) Sinner e (Carlos) Alcaraz e anche con altri giocatori, ma comunque può farcela», ha analizzato lo svedese a «Tennis World USA».