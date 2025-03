Stan Wawrinka compie oggi 40 anni. KEYSTONE

Il tennista di Losanna Stan Wawrinka compie oggi 40 anni. Per il suo speciale compleanno, riceve gli auguri da Roger Federer e altre personalità del mondo del tennis. Intanto è impegnato in campo a Napoli.

Keystone-ATS, Igor Sertori

Stanislas Wawrinka compie oggi 40 anni. Allo scadere dell'anniversario, in campo a Napoli, il vodese si è fatto un sol boccone di Borna Coric, numero 7 del tabellone, con un secco 6:2, 6:3.

Wawrinka 🇨🇭 39 ans, qui continue de régaler en challenger



Ambiance de folie, il a stoppé Coric et ses 16 victoires de suite.



STANNN, on en veut encore ! pic.twitter.com/CsdyIM0q6f — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) March 27, 2025

Un bell'auspicio per Stanimal, che tra poche ora affronterà il padrone di casa Darderi - numero 1 del tabellone - nei quarti di finale del torneo partenopeo.

Nel frattempo sono arrivati diversi messaggi di auguri all'indirizzo di colui che da 20 anni porta in giro con onore e gloria i colori rossocrociati sui campi da tennis di tutto il mondo.

Gli auguri di Roger Federer

«Tanti auguri per il tuo 40° compleanno, Stanley – alias il Stanimal». Questo è il messaggio dell'ex collega Roger Federer comparso sulle pagine del «Blick».

«È sorprendente che segua ancora la sua passione, e non posso credere che abbia già 40 anni», afferma il 43enne. Il Maestro ricorda poi uno dei suoi momenti preferiti con Stan: la vittoria dell'oro olimpico nel doppio nel 2008.

Roger Federer (sinistra) e Stanislas Wawrinka (R) salutano il publico di Pechino dopo aver conquistato l'oro olimpico in doppio, il 16 agosto 2008. KEYSTONE

Gli auguri di Belinda Bencic

Anche Belinda Bencic ricorda con affetto il compleanno di Stan. Quando nel 2013 vinse il torneo juniores del Roland Garros, ricevette un SMS da un numero sconosciuto. Era Wawrinka, che voleva congratularsi con lei per la vittoria. «Ero così felice che lo mostrai a tutti i miei amici», ricorda la 28enne.

Dominic Stricker

Il 40enne è stato un modello anche per Dominic Stricker. Durante il loro primo allenamento insieme, era molto nervoso. «Spero che continui ancora a lungo e con lo stesso successo di ora», dice il 22enne al suo collega.

Una carriera ventennale

Stanislas Wawrinka è nato il 28 marzo 1985 a Losanna. I suoi maggiori successi in carriera sono stati 3 titoli del Grande Slam - Australian Open nel 2014, Roland Garros nel 2015 e US Open nel 2016 - l'oro olimpico nel doppio, in coppia con Federer, nel 2008 e la Coppa Davis, conquistata con la Svizzera nel 2014. Sempre nello stesso anno ha vinto anche il prestigioso ATP Finals.

Il suo stile di gioco è caratterizzato da un potente rovescio a una mano e una grande forza mentale, che gli hanno permesso di battere i vari Novak Djokovic, Rafael Nadal e lo stesso Federer.

Il suo soprannome «Stanimal» deriva dal fatto che il vodese è uno che non molla, che sgrugna e corre portando spesso gli avversari allo sfinimento.

Nonostante diversi problemi fisici nel corso della sua carriera, è rimasto uno dei migliori tennisti della sua generazione, consolidando il suo posto nella storia del tennis.

Tanti auguri Stan!

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.