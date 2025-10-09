Ecco perché il mondo del tennis è di nuovo in subbuglio

Il fisioterapista ha molto da fare: Questa volta Novak Djokovic ricorre ai suoi servizi. Keystone

Il mondo del tennis è di nuovo in subbuglio. L'accusa è sempre la stessa da anni. La stagione è troppo lunga, le star devono giocare troppo. Ma è anche vero che la colpa è in parte loro.

Hai fretta? blue News riassume per te Sempre più stelle del tennis come Alcaraz, Sinner e Zverev si lamentano del sovraccarico del calendario dei tornei e dei disturbi fisici che li costringono a prendersi delle pause o a rinunciare.

La stagione dura quasi tutto l'anno e, sebbene le organizzazioni puntino ad aumentare l'interesse dei fan e i premi in denaro, non c'è quasi mai tempo per rigenerarsi.

Allo stesso tempo, molti giocatori di alto livello partecipano a lucrosi tornei spettacolo nonostante siano oberati di lavoro, il che mette in dubbio la credibilità delle loro critiche. Mostra di più

Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, cancella la sua partecipazione al torneo Masters 1000 di Shanghai dopo aver vinto i tornei agli US Open e a Tokyo. Il motivo? Problemi fisici. «Il calendario è semplicemente troppo fitto. Chiedo agli organizzatori di fare qualcosa», ha dichiarato lo spagnolo.

Jannik Sinner, numero 2, si ritira dal terzo turno del torneo in corso a Shanghai per crampi alla coscia e ha bisogno di aiuto per uscire dal campo.

Alexander Zverev, numero 3, si lamenta di non aver mai giocato un torneo senza dolore dagli Australian Open di gennaio in poi. «Il nostro programma, la nostra agenda è semplicemente troppo piena. È un problema», afferma il campione olimpico 2021.

Novak Djokovic, vincitore di 24 titoli del Grande Slam e numero 5 del mondo, afferma: «Ho detto quindici anni fa che dovevamo riunirci e riorganizzare il calendario».

Ben Shelton, numero 6 e grande speranza degli americani, dovrà prendersi un mese di pausa forzata dopo essersi ritirato al 3° turno degli US Open per un infortunio alla spalla e tornerà a Shanghai con una netta sconfitta.

Stagione da dicembre a novembre

Il Tour ATP sembra una sala d'attesa di un ospedale, e le cose non sembrano andare meglio per le donne. Al torneo WTA 1000 di Pechino, ben cinque giocatrici sono costrette a ritirarsi dai loro incontri, mentre altre, come la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, non vi partecipano nemmeno.

Le esigenze delle star ben pagate sono elevate. Prendiamo ad esempio Coco Gauff: la vincitrice del Roland Garros e numero tre del mondo ha conquistato la finale delle WTA Finals il 9 novembre dello scorso anno ed era già tornata in campo alla United Cup in Australia a fine dicembre.

Le federazioni e gli organizzatori dei tornei vogliono naturalmente che i loro migliori giocatori giochino il più spesso e il più a lungo possibile. Quasi nessun altro sport ha una stagione così lunga.

Ma l'atleta statunitense ribatte: «Semplicemente non è più possibile fare di più». Capisce anche il lato commerciale, sottolinea la 21enne, che di solito è molto riflessiva. «Ma vorrei con tutto il cuore che si trovasse una soluzione per accorciare la stagione».

Più montepremi, più fan

La WTA richiede alle sue giocatrici di disputare i quattro eventi del Grande Slam, tutti i dieci tornei 1000 e i sei 500. I requisiti sono simili per gli uomini.

Come se non bastasse, sette dei dieci eventi della categoria 1000 sono stati prolungati da sette a dieci o dodici giorni, il che non è molto apprezzato dai professionisti. Ciò significa che circa 31 settimane all'anno sono già programmate, lasciando poco spazio per l'allenamento e il recupero.

Anche Iga Swiatek, vincitrice di Wimbledon e numero 2 del mondo, ha minacciosamente annunciato che non giocherà più tutti i tornei obbligatori. «Ci sono troppi infortuni - dice la polacca - penso che sia perché la stagione è stata troppo lunga e troppo intensa».

La sua affermazione cade a fagiolo in seno alla WTA. «L'anno scorso abbiamo modificato la struttura», hanno dichiarato gli organizzatori del sindacato. «Questo ci ha permesso di aumentare il montepremi e l'interesse dei fan senza che le giocatrici debbano competere di più».

Il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi ha dichiarato all'agenzia di stampa francese «AFP» che i giocatori hanno «una rara libertà di organizzare il loro calendario». Da questa libertà derivano le responsabilità.

Milioni di dollari per le esibizioni

L'ex professionista ha toccato un tasto dolente, soprattutto tra gli uomini. Tra tutti, quelli che si lamentano di più del calendario molto fitto, che porta loro anche un sacco di soldi, giocano anche lucrosi tornei di esibizione che non portano punti per la classifica ATP.

Alcaraz e Zverev hanno partecipato alla Laver Cup di San Francisco la settimana successiva agli US Open, mentre Alcaraz, Zverev, Sinner e Djokovic sono iscritti al cosiddetto «6 Kings Slam» in Arabia Saudita la settimana successiva al torneo di Shanghai, un evento a inviti in cui sei giocatori si dividono il favoloso montepremi di 13,5 milioni di dollari.

È difficile prendere sul serio le lamentele delle star. Gli infortuni quindi non diminuiranno. Al contrario...