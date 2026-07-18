Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo a Wimbledon, il quinto major in carriera. L'italiano si lancia così sempre più alla caccia dei vari Djokovic, Federer e Nadal. Anche nella gestione del suo patrimonio il 24enne è un numero 1. Ecco le cifre.

Sulla scia di Federer e Tiriac Il patrimonio di Jannik Sinner lievita e anche le sue strategie imprenditoriali sono da numero 1

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner ha vinto a Wimbledon per la seconda volta consecutiva, portando a casa un premio di circa 4,22 milioni di euro.

La sua crescita economica è esponenziale: nel 2020 aveva raccolto circa 283mila euro, mentre nel 2022 ha totalizzato oltre 23 milioni di euro grazie ai successi nei Major.

Sponsorizzazioni di livello internazionale, tra cui Nike, Gucci e Rolex, gli garantiscono un patrimonio societario superiore agli 80 milioni di euro, con sede principale nel Principato di Monaco.

Il tennista ha investito oltre 6 milioni di euro in proprietà di pregio nel centro di Milano, dimostrando attenzione alla diversificazione patrimoniale. Riepilogo creato con

Sotto il cielo di Londra, Jannik Sinner ha scritto un’altra pagina della sua giovane carriera, battendo in una battaglia intensa e spettacolare Alexander Zverev e sollevando per la seconda volta consecutiva il trofeo più ambito del tennis mondiale: il prestigioso torneo di Wimbledon.

Sono così cinque i tornei del Grande Slam sin qui vinti dall'azzurro.

Con il successo, arrivato al termine di una finale vibrante, l'italiano ha portato a casa anche un premio economico di 3,6 milioni di sterline, equivalenti di circa 4,22 milioni di euro, aggiungendosi a un patrimonio personale che cresce a ritmo vertiginoso.

Secondo gli ultimi dati, come riporta il magazine «Chi», la vendita dei biglietti e l’afflusso di pubblico hanno registrato un incremento del 20% rispetto all’anno precedente.

Sinner, con la sua freddezza e precisione, si muove in banca con la stessa chirurgia che mostra in campo, capitalizzando ogni colpo con maestria e senza perdere lucidità sotto pressione.

Un patrimonio in forte crescita

Se si ripercorre la sua carriera, si può notare come il suo patrimonio sia cresciuto esponenzialmente in pochi anni.

Dal primo exploit nel circuito professionistico nel 2017, quando aveva appena 16 anni, alla semifinale di Roland Garros del 2020, che gli fruttò circa 283mila euro, fino ai recenti successi a Melbourne e New York.

La conquista degli Australian Open e degli US Open, unita alla recente finale agli Internazionali di Roma contro Carlos Alcaraz, ha portato il 24enne a chiudere la stagione 2022 con un bottino record di circa 23 milioni di euro.

Come Roger Federer prima di lui, che anche in questo è stato maestro, l’impero dell'altoatesino si riflette anche nel mondo degli sponsor: con Nike, Gucci e Rolex, ha consolidato un’immagine di icona di stile e sportività.

Il contratto con Nike, stipulato su base decennale, vale circa 150 milioni di dollari, mentre i prodotti di lusso come i borsoni Gucci e gli orologi Rolex sono diventati simbolo della sua identità.

La sua immagine si sviluppa all’interno di un sistema societario strutturato, con sede principale nel Principato di Monaco, per ottimizzare i proventi derivanti da diritti d’immagine e sponsorizzazioni.

La valutazione complessiva del suo patrimonio societario supera gli 80 milioni di euro, come riporta «Tgcom24».

Sagacia imprenditoriale, sulla scia di Federer e Tiriac

La strategia imprenditoriale del numero 1 del tennis non si ferma agli sponsor. Nel cuore di Milano, a pochi passi da piazza San Babila, il nativo di Pusteria ha recentemente acquistato due proprietà di alto pregio, dal valore complessivo superiore ai 6 milioni di euro.

Una scelta che testimonia la sua prudenza e attitudine alla diversificazione, preferendo il mercato immobiliare italiano alle più volatili operazioni finanziarie.

Continuando così, sui campi da tennis e fuori da essi, Jannik potrebbe arrivare un giorno ad esibire un patrimonio simile a quello di due suoi grandi predecessori: Roger Federer e Ion Tiriac.