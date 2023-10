Kwon Soon-woo perde la testa. Youtube

Kwon Soon-woo perde una partita di tennis che sulla carta avrebbe dovuto vincere. La reazione del 25enne sudcoreano è oltremodo esagerata.

Hai fretta? blue News riassume per te In occasione dei Giochi Asiatici Kwon Soon-woo (ATP 112) perde una partita contro il numero 634 del mondo.

Dopo la sconfitta, il sudcoreano sbatte furiosamente la racchetta a terra otto volte e successivamente ignora la stretta di mano dell'avversario. Mostra di più

Il tennista sudcoreano Kwon Soon-woo è salito agli onori della cronaca dopo la sconfitta ai Giochi Asiatici, ma non per una buona prestazione in campo.

Prima della partita, il ruolo del favorito era chiaramente sulle sue spalle: il sudcoreano è il numero 112 della classifica ATP, mentre il suo avversario, il thailandese Kasidit Samrej, occupa la posizione 634 del ranking mondiale.

A Kwon Soon-woo la sconfitta quindi ha bruciato parecchio, tanto che la sua reazione, al termine della sfida, è stata a dir poco sproporzionata. Ha sbattuto violentemente la racchetta a terra per ben otto volte, prima di giungere alla panchina, e colpire anch'essa due volte con ciò che era rimasto del suo attrezzo di lavoro.

Il suo sorpreso avversario gli si è avvicinato per stringergli la mano, come si conviene tra sportivi al termine di una sfida: lo sconfitto lo ha invece ignorato, dimostrando un comportamento antisportivo, che non passerà certo inosservato.