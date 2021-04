Il titolo di Miami a Hurkacz

Hurkacz KEY

La finale del Masters 1000 di Miami tra i giovani outsider Jannik Sinner (ATP 31) e Hubert Hurkacz (37) ha visto il successo del 24enne polacco, che si è imposto per 7-6 (7/4) 6-4.

Nel 1o set l'italiano ha subito il break sul suo 1o game di servizio, ma sull'1-3 ha reso pan per focaccia al rivale e amico. Gli ha poi rubato la battuta sul 5-5, ma l'avversario ha fatto lo stesso sul 6-5. Nel tie break ha dominato il nativo di Breslavia. Meno equilibrata la 2a frazione nella quale il trentino si è ritrovato sotto velocemente per 4-0, non riuscendo a recuperare.