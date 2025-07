Il vincitore di Wimbledon Jannik Sinner ha una nuova fiamma? Ecco chi sarebbe

Laila Hasanovic è la nuova ragazza di Sinner? Imago

Dopo il successo a Wimbledon, Jannik Sinner si gode un periodo di riposo. Le voci lo vedono in compagnia della modella danese Laila Hasanovic, già nota per una relazione passata con Mick Schumacher.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Voci suggeriscono che Jannik Sinner abbia una nuova compagna, Laila Hasanovic, modella danese di 25 anni.

I due sono stati avvistati insieme a Copenhagen e agli eventi tennistici, come il Roland Garros e Wimbledon, alimentando le speculazioni su una possibile relazione.

Nonostante i rumors, né Sinner né Hasanovic hanno confermato la storia, mantenendo il massimo riserbo, come già accaduto in passato. Mostra di più

Jannik Sinner ha trovato una nuova fiamma? Secondo le voci di corridoio, confermate da «Vanity Fair», la risposta è sì.

La sua presunta nuova fiamma sarebbe Laila Hasanovic, una modella danese di 25 anni, già conosciuta nel mondo del gossip per la sua relazione passata con Mick Schumacher, figlio del celebre pilota Michael.

I due sono stati avvistati insieme per la prima volta a Copenhagen all'inizio di maggio. Tuttavia, durante una conferenza stampa prima degli Internazionali d'Italia, Sinner aveva dichiarato ai giornalisti che la sua visita in Danimarca era solo per una sessione fotografica, negando qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

Le speculazioni sono aumentate con la presenza di Laila agli eventi tennistici in cui Sinner ha gareggiato, come il Roland Garros e soprattutto Wimbledon.

Durante il giorno del trionfo storico dell'italiano sull'erba londinese la ragazza è stata vista tra il pubblico, seguendo con discrezione le partite del giovane tennista. Secondo i rumors, i due si starebbero ora rilassando nella casa di Sinner a Montecarlo.

Voci non confermate

Dopo la vittoria, Jannik ha lasciato Londra lunedì mattina su un aereo privato diretto a Bolzano. Tuttavia, invece di fermarsi in Alto Adige come il suo manager Alex Vittur e il fratello Mark, ha proseguito per Milano Linate con i genitori Hanspeter e Siglinde.

Una volta atterrato, si è reso irreperibile, alimentando le voci di un viaggio a Montecarlo con Laila, che su Instagram conta 352mila follower, un numero che potrebbe crescere se la relazione con il famoso tennista fosse confermata.

Né Laila né Jannik hanno commentato le voci che li riguardano. Sinner è noto per la sua riservatezza sulla vita privata. Quando la sua relazione con la tennista Anna Kalinskaya era emersa, si era limitato a confermare la relazione, sottolineando la sua preferenza per la privacy.

Anche la fine della relazione con la russa, in novembre, è stata scoperta solo attraverso il gossip. Ora, secondo le voci, il cuore di Sinner potrebbe dunque battere per la modella danese.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.