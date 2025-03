Belinda Bencic Imago

Con una prestazione in crescendo, Belinda Bencic (WTA 58) ha battuto Coco Gauff (3) 3-6 6-3 6-4 per approdare ai quarti di finale del WTA 1000 di Indian Wells, dove negli ultimi cinque anni non aveva vinto una partita.

La 28enne neomamma, concesso il primo set di misura, ha fatto suo con autorità il secondo prima di vincere l'incontro in un'ultima frazione nella quale ha messo alle strette la statunitense variando molto i colpi.

La sangallese si è così vendicata del ko subito dalla 20enne ai recenti Australian Open sempre agli 1/8, pareggiando gli scontri diretti (2-2).