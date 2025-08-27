Jérome Kym (ATP 175) ha ottenuto probabilmente la vittoria più importante della sua carriera, quella che lo manda al terzo turno degli US Open.
L'elvetico ha superato in cinque set il numero 31 al mondo, l'americano Brandon Nakashima, col punteggio di 4-6 7-6 (7/2) 7-5 3-6 7-6 (10/8) dopo oltre quattro ore di gioco.
Il match, molto tirato, si é deciso al super tie-break, dove il 22enne argoviese si è dimostrato più solido rispetto all'avversario.
Ora sulla strada del rossocrociato potrebbe esserci un altro americano, l'idolo di casa Taylor Fritz (4), impegnato contro Lloyd Harris (353)