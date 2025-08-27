  1. Clienti privati
Tennis Impresa di Kym agli US Open, mette ko Nakashima

Swisstxt

27.8.2025 - 21:36

Kym
Kym
Imago

Jérome Kym (ATP 175) ha ottenuto probabilmente la vittoria più importante della sua carriera, quella che lo manda al terzo turno degli US Open.

SwissTXT

27.08.2025, 21:36

27.08.2025, 21:42

L'elvetico ha superato in cinque set il numero 31 al mondo, l'americano Brandon Nakashima, col punteggio di 4-6 7-6 (7/2) 7-5 3-6 7-6 (10/8) dopo oltre quattro ore di gioco.

Il match, molto tirato, si é deciso al super tie-break, dove il 22enne argoviese si è dimostrato più solido rispetto all'avversario.

Ora sulla strada del rossocrociato potrebbe esserci un altro americano, l'idolo di casa Taylor Fritz (4), impegnato contro Lloyd Harris (353)

