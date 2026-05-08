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Tennis Impresa di Masarova a Roma

Swisstxt

8.5.2026 - 23:10

Rebeka Masarova
Rebeka Masarova
Imago

Grande impresa di Rebeka Masarova (160) che nel secondo turno del WTA 1000 di Roma ha ribaltato Leylah Fernandez (23) per imporsi alla fine per 4-6 6-4 6-4.

SwissTXT

08.05.2026, 23:10

08.05.2026, 23:15

Nei 1/16 incrocerà la racchetta con Jessica Pegula (5). La renana nel primo set ha sprecato il vantaggio ottenuto perdendo gli ultimi tre giochi. Nella seconda frazione è stata brava a recuperare due volte per andare alla manche finale, dove ha piazzato il break decisivo al 5o gioco. Ha sfiorato la vittoria di prestigio Simona Waltert (91), ko per 6-7 (9/11) 6-4 6-4 con Hailey Baptiste (25). L'elvetica era avanti 4-1 nel 3o set.

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