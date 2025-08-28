Mai arreso KEY

Dopo Jérôme Kym (ATP 175) anche Leandro Riedi (435) ha firmato la sua personale impresa.

SwissTXT Swisstxt

Il turgoviese ha ottenuto il pass per il 3o turno degli US Open grazie alla rimonta operata su Francisco Cerundolo (19), battuto con i parziali di 3-6 4-6 6-4 6-4 6-2. Incapace di concretizzare le palle break fino alla metà del 3o set, il rossocrociato ha dovuto dare fondo a tutte le energie per rimontare, riuscendo a mettere in crisi l'argentino. Riedi ha continuato a far valere il suo dritto fino a regalarsi il 3o turno contro Kamil Majchrzak (76), giustiziere di Karen Khachanov (9).