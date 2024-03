Ha chiuso in 1h25' KEY

Anche se non si è espresso sui suoi migliori livelli, Jannik Sinner (ATP 3) non ha avuto troppi problemi per raggiungere le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells.

L’italiano ha sconfitto in due set con un doppio 6-3 il ceco Jiri Lehecka (32) in 1h25’ di gioco, guadagnandosi così il diritto di affrontare al penultimo atto lo spagnolo Carlos Alcaraz (2) o il tedesco Alex Zverev (6). Uscito di scena al terzo turno dopo la sconfitta con il lucky loser italiano Luca Nardi (123), Novak Djokovic (1) ha dal canto suo deciso di non partecipare al Masters 1000 di Miami.

Swisstxt