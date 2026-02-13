Tsitsipas
L’atteso ottavo di finale del torneo di Gstaad tra Jérôme Kym (ATP 186) e l’ex numero 3 al mondo Stefanos Tsitsipas (85) è stato interrotto per l’arrivo dell’oscurità e riprenderà giovedì.
La sfida era in totale equilibrio sul punteggio di di 4-6 7-6 (7/2) 5-5 ed entrambi gli atleti avrebbero continuato, ma il sistema elettronico di rilevazione delle righe non sarebbe più riuscito a funzionare correttamente.
Negli altri match di giornata, successi per tutte le teste di serie del torneo impegnate, ovvero Arthur Rinderknech (28), Valentin Vacherot (21) e Raphaël Collignon (42).