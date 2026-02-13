Tennis Interrotta la sfida tra Tsitsipas e Kym a Gstaad, riprenderà giovedì

L’atteso ottavo di finale del torneo di Gstaad tra Jérôme Kym (ATP 186) e l’ex numero 3 al mondo Stefanos Tsitsipas (85) è stato interrotto per l’arrivo dell’oscurità e riprenderà giovedì.