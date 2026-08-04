Un video di Jannik Sinner al volante di una rarissima Ferrari per le strade di Montecarlo sta facendo il giro dei social. Ma dietro la passione del numero uno del mondo per i motori c'è anche una curiosità: il campione azzurro è stato bocciato quattro volte all'esame teorico per la patente della moto.

Fra tennis e motori Jannik Sinner e la curiosa passione per auto e moto: ancora senza patente dopo quattro bocciature

Hai fretta? blue News riassume per te Un video diventato virale mostra Jannik Sinner alla guida di una Ferrari 812 Competizione, modello da collezione prodotto in soli 999 esemplari.

Il numero uno del tennis mondiale è un grande appassionato di motori, ma finora è stato bocciato quattro volte all'esame teorico per ottenere la patente della moto.

Dopo aver rinunciato al Masters 1000 del Canada, Sinner continua ad allenarsi a Montecarlo in vista del torneo di Cincinnati. Riepilogo creato con

Mentre si prepara al ritorno in campo dopo aver rinunciato al Masters 1000 del Canada, Jannik Sinner è finito al centro dell'attenzione anche lontano dai campi da tennis.

Nelle ultime ore è diventato virale un video pubblicato su Instagram dal profilo Monaco_luxurystyle, che mostra il numero uno del mondo alla guida di una Ferrari 812 Competizione per le strade di Montecarlo, dove vive e si sta allenando.

L'auto non passa inosservata.

Stando al «Corriere della Sera» si tratta di una serie limitata prodotta in appena 999 esemplari dalla casa di Maranello, con un prezzo di listino di circa 499'000 euro.

Il modello è ormai esaurito da tempo e, proprio per la sua esclusività, il suo valore sul mercato dei collezionisti è cresciuto sensibilmente. Non è noto quanto abbia speso Sinner per acquistarla.

La passione per i motori

L'interesse dell'altoatesino per il mondo dei motori è noto da tempo. Grande appassionato di Formula 1, negli ultimi anni ha stretto un rapporto di amicizia con il pilota italiano Kimi Antonelli, che cita spesso come esempio del nuovo sport italiano vincente.

I due avevano anche condiviso un giro di pista ad Abu Dhabi alla fine del 2025.

La Formula 1 aveva inoltre scelto Sinner come ambasciatore della categoria, affidandogli il compito di contribuire ad avvicinare nuovi appassionati al circus.

La curiosa storia della patente

Se con le auto sportive sembra trovarsi perfettamente a suo agio, lo stesso non si può dire della patente per la moto. Lo stesso Sinner aveva scherzato sull'argomento durante la cena celebrativa dopo il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon.

«È la quarta volta, forse meglio se gioco a tennis», aveva detto tra le risate dei presenti.

A confermare la vicenda è anche Celine Gazzotti, istruttrice dell'autoscuola Georges di Montecarlo, che ha raccontato al settimanale «DiPiù» come il campione sia stato bocciato quattro volte all'esame teorico necessario per ottenere la patente motociclistica.

«Soltanto dopo avere superato la prova teorica affronteremo insieme le problematiche inerenti alle prove pratiche, quelle di guida, che tra l'altro qui a Monaco sono particolarmente complesse», spiega l'insegnante.

Secondo Gazzotti, Sinner avrebbe sempre cercato di prepararsi da solo.

«Si è sempre presentato all'esame studiando da privatista e secondo me è per quello che è sempre stato bocciato quattro volte. Il prossimo esame lo farà dopo avere seguito le mie lezioni, non ho la certezza che verrà promosso, ma studiando con me qualche possibilità in più la avrà di certo».

Obiettivo Cincinnati

Sul fronte sportivo, Sinner ha deciso di saltare il Masters 1000 del Canada, torneo che aveva conquistato tre anni fa, per concentrarsi sulla preparazione del Masters 1000 di Cincinnati.

L'azzurro tornerà così in Ohio, dove aveva vinto il titolo due anni fa battendo Frances Tiafoe in finale per 7-6 6-2.

Nell'edizione del 2025 era invece arrivato fino alla finale contro Carlos Alcaraz, prima di ritirarsi all'ultimo stadio della competizione, col punteggio di 5 game a 0 in favore dell'iberico, a causa di un malore provocato dal caldo.