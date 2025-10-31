  1. Clienti privati
Non solo sport Sinner sulla neve per uno spot, nel backstage c'è anche la sua fidanzata?

31.10.2025 - 16:38

Il tennista italiano Jannik Sinner (foto d'archivio).
Il tennista italiano Jannik Sinner (foto d'archivio).
KEYSTONE

Jannik Sinner torna a indossare gli sci come Global Ambassador della campagna pubblicitaria di Gucci Altitude, la linea d'abbigliamento sportivo invernale del marchio. E la fidanzata Laila Hasanovic gli avrebbe fatto compagnia sulle piste innevate.

Alessia Moneghini

31.10.2025, 16:38

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Jannik Sinner torna a inforcare gli sci per la campagna pubblicitaria di Gucci Altitude, la linea di abbigliamento sportivo invernale.
  • Il tennista ha condiviso su Instagram le immagini della collaborazione con il marchio di lusso, di cui è Global Ambassador.
  • La fidanzata Laila Hasanovic gli avrebbe fatto compagnia sulle vette: anche lei ha condiviso una serie di scatti sulla neve.
  • Nessuno dei due, però, conferma o smentisce la relazione ufficialmente.
Jannik Sinner ha di recente debuttato come protagonista della campagna pubblicitaria di Gucci Altitude, la linea di abbigliamento sportivo invernale del marchio di lusso.

Per l'occasione il tennista è tornato a inforcare gli sci: come riporta «Chi», infatti, crescendo tra le nevi di San Candido e Sesto Pusteria ha iniziato a sciare a tre anni e mezzo, prima ancora di dedicarsi al tennis.

L'altoatesino ha condiviso su Instagram le immagini della collaborazione con Gucci Altitude, di cui è Global Ambassador: «Gucci propone sempre idee straordinarie, ma questa era davvero magica: un’esperienza che non dimenticherò mai», ha raccontato, come si legge su «Esquire».

Un compagna speciale nel backstage

E come descrive il settimanale italiano, il numero 2 al mondo è stato verosimilmente accompagnato dietro le quinte dalla fidanzata Laila Hasanovic.

Contemporaneamente all'uscita della campagna, anche la modella danese ha pubblicato su Instagram un carosello di foto sulla neve, esprimendo la sua attesa per l'inizio della stagione invernale.

Il tennista non compare nelle foto, ma secondo «Chi» la ragazza era presente nel backstage, dato che entrambi si trovavano sul ghiacciaio dello Stubai, in Austria.

Nessuna conferma o smentita

Giova ricordare che nessuno dei due ha confermato ufficialmente la relazione. In agosto, prima dell'inizio degli US Open, Sinner aveva svelato per la prima volta, in un incontro coi media, di essere innamorato.

In un raro momento di apertura, l'altoatesino ha risposto a una domanda sulla sua vita sentimentale: «Sì, sono innamorato, ma della vita privata non parliamo».

Il nome di Laila non è mai stati confermato o smentito. La giovane è nota perché fino a qualche mese fa era legata a Mick Schumacher, figlio del leggendario pilota Michael Schumacher.

Non solo tennis. Jannik Sinner fa una rara confessione: «Sì, sono innamorato»

Non solo tennisJannik Sinner fa una rara confessione: «Sì, sono innamorato»

