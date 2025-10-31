Sinner sulla neve per uno spot, nel backstage c'è anche la sua fidanzata?

Non solo sportSinner sulla neve per uno spot, nel backstage c'è anche la sua fidanzata?
Jannik Sinner torna a indossare gli sci come Global Ambassador della campagna pubblicitaria di Gucci Altitude, la linea d'abbigliamento sportivo invernale del marchio. E la fidanzata Laila Hasanovic gli avrebbe fatto compagnia sulle piste innevate.
Jannik Sinner ha di recente debuttato come protagonista della campagna pubblicitaria di Gucci Altitude, la linea di abbigliamento sportivo invernale del marchio di lusso.
Per l'occasione il tennista è tornato a inforcare gli sci: come riporta «Chi», infatti, crescendo tra le nevi di San Candido e Sesto Pusteria ha iniziato a sciare a tre anni e mezzo, prima ancora di dedicarsi al tennis.
L'altoatesino ha condiviso su Instagram le immagini della collaborazione con Gucci Altitude, di cui è Global Ambassador: «Gucci propone sempre idee straordinarie, ma questa era davvero magica: un’esperienza che non dimenticherò mai», ha raccontato, come si legge su «Esquire».
Giova ricordare che nessuno dei due ha confermato ufficialmente la relazione. In agosto, prima dell'inizio degli US Open, Sinner aveva svelato per la prima volta, in un incontro coi media, di essere innamorato.
In un raro momento di apertura, l'altoatesino ha risposto a una domanda sulla sua vita sentimentale: «Sì, sono innamorato, ma della vita privata non parliamo».
Il nome di Laila non è mai stati confermato o smentito. La giovane è nota perché fino a qualche mese fa era legata a Mick Schumacher, figlio del leggendario pilota Michael Schumacher.