Jannik Sinner è stato avvistato con una nuova donna. Ecco di chi si tratta

Jannik Sinner tornerà in campo a inizio maggio dopo la sospensione per doping, e lo farà in occasione degli Open d'Italia a Roma. IMAGO/Gruppo LiveMedia

Dopo la separazione dalla stella del tennis femminile Anna Kalinskaya, secondo il settimanale «Chi», Jannik Sinner è stato visto con una nuova fiamma. Ecco di chi si tratta.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te La relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, dopo tante voci a riguardo, sembra essere davvero finita.

Il numero del tennis è stato avvistato a Monte Carlo in compagnia di Lara Leito.

La 31enne è nata in Russia ed è conosciuta principalmente per la sua carriera di modella.

Il 23enne di San Candido tornerà a competere in occasione degli Open d'Italia, a inizio maggio. Mostra di più

Le voci sulla separazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, circolavano da mesi e ora sembrano essere confermate. Il numero uno al mondo è stato avvistato a Monte Carlo, dove vive e si sta allenando per il suo ritorno al tour, in compagnia della modella russa Lara Leito.

Secondo il magazine «Chi», i due stanno ora frequentandosi. Ma chi è la nuova fiamma dell'italiano, che potrebbe apparire nel suo box nei prossimi mesi?

Chi è Lara Leito

Nata nel gennaio 1994 in Russia, Lara Leito, è conosciuta principalmente per la sua carriera di modella. Ha lavorato per riviste come «Vogue» e «L’Officiel» ed è una presenza costante sui red carpet negli ultimi anni. Ma prima di concentrarsi sulla moda, ha intrapreso diverse altre carriere.

Lara Leito al Gala Cinema Against AIDS amfAR nell'ambito del 76° Festival di Cannes nel 2023. KEYSTONE

La 31enne ha frequentato l'Università di Berkeley in California, dove si è laureata in amministrazione aziendale, specializzandosi in marketing e comunicazioni.

È spesso apparsa al Festival di Cannes, forse anche grazie alla sua precedente relazione con il due volte vincitore dell'Oscar Adrien Brody. Con l'attore la cittadina russa ha avuto una relazione di sei anni.

Come il numero 1 del tennis mondiale, la modella risiede a Monte Carlo e secondo i media italiani i due si sarebbero incontrati durante la recente sospensione di tre mesi dell'italiano. Lui tornerà a competere in occasione degli Open d'Italia, a inizio maggio.

Il 23enne ha potuto riprendere gli allenamenti ufficiali all'inizio di questo mese, dopo la sospensione per la questione controversa legata al doping.

Questa settimana, Leito e Sinner sono stati visti insieme a Monte Carlo, camminando verso una delle sessioni di allenamento di lui e girando insieme per la città-stato.

La nuova relazione del vincitore di tre tornei del Grande Slam arriva dopo le voci di lunga data sulla sua separazione con la collega Kalinskaya, una relazione per lo più riservata.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.