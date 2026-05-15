Dopo la 32ª vittoria consecutiva in un Masters 1000 e la qualificazione alle semifinali di Roma, giovedì il numero 1 del mondo Jannik Sinner ha definito l'Open di Francia (24 maggio-7 giugno) come il suo «obiettivo dell'anno».

Sinner ha definito l'Open di Francia come il suo obiettivo principale per la stagione. IMAGO/Insidefoto

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Agence France-Presse ATS

«Sono felice», ha dichiarato in conferenza stampa dopo la vittoria per 6-2 6-4 sul russo Andrey Rublev, 14° classificato, che gli ha permesso di superare il record di 31 vittorie consecutive del serbo Novak Djokovic tra marzo e agosto 2011.

«Ma guardo già al match di venerdì (alle 19h00 contro il russo Daniil Medvedev, ndr). È una partita importante, per la quale devo recuperare fisicamente. Sento di aver giocato molto, quindi ho bisogno di recuperare il più possibile», ha continuato.

«Gli scambi saranno lunghi e fisicamente sarà dura», ha detto il 24enne italiano.

«Giocare di sera è sempre più impegnativo dal punto di vista fisico, quindi vedremo. Ma a prescindere dal risultato, per me essere qui è già una vittoria.»

«Se vinco, tanto meglio, e anche se le cose non dovessero andare bene, avrò qualche giorno in più per recuperare per l'Open di Francia, che, ripeto, è il mio obiettivo di quest'anno», ha concluso.

Il grande favorito per il Masters 1000 di Roma, in assenza dell'infortunato campione uscente Carlos Alcaraz, Sinner potrebbe diventare solo il secondo giocatore dopo Novak Djokovic a vincere tutti e nove gli eventi Masters 1000 in calendario.

Sui campi in terra battuta di Parigi tenterà, sempre in assenza di Alcaraz, vincitore dell'Open di Francia nel 2025, di conquistare l'ultimo titolo del Grande Slam che manca alla sua bacheca dei trofei.