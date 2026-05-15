  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In semifinale a Roma Jannik Sinner, prima del match contro Medvedev, parla del Roland Garros: «Ecco cos'è per me»

SDA

15.5.2026 - 06:00

Dopo la 32ª vittoria consecutiva in un Masters 1000 e la qualificazione alle semifinali di Roma, giovedì il numero 1 del mondo Jannik Sinner ha definito l'Open di Francia (24 maggio-7 giugno) come il suo «obiettivo dell'anno».

Sinner ha definito l'Open di Francia come il suo obiettivo principale per la stagione.
Sinner ha definito l'Open di Francia come il suo obiettivo principale per la stagione.
IMAGO/Insidefoto
,
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Agence France-Presse

15.05.2026, 06:00

«Sono felice», ha dichiarato in conferenza stampa dopo la vittoria per 6-2 6-4 sul russo Andrey Rublev, 14° classificato, che gli ha permesso di superare il record di 31 vittorie consecutive del serbo Novak Djokovic tra marzo e agosto 2011.

«Ma guardo già al match di venerdì (alle 19h00 contro il russo Daniil Medvedev, ndr). È una partita importante, per la quale devo recuperare fisicamente. Sento di aver giocato molto, quindi ho bisogno di recuperare il più possibile», ha continuato.

«Gli scambi saranno lunghi e fisicamente sarà dura», ha detto il 24enne italiano.

«Giocare di sera è sempre più impegnativo dal punto di vista fisico, quindi vedremo. Ma a prescindere dal risultato, per me essere qui è già una vittoria.»

«Se vinco, tanto meglio, e anche se le cose non dovessero andare bene, avrò qualche giorno in più per recuperare per l'Open di Francia, che, ripeto, è il mio obiettivo di quest'anno», ha concluso.

Il grande favorito per il Masters 1000 di Roma, in assenza dell'infortunato campione uscente Carlos Alcaraz, Sinner potrebbe diventare solo il secondo giocatore dopo Novak Djokovic a vincere tutti e nove gli eventi Masters 1000 in calendario.

Sui campi in terra battuta di Parigi tenterà, sempre in assenza di Alcaraz, vincitore dell'Open di Francia nel 2025, di conquistare l'ultimo titolo del Grande Slam che manca alla sua bacheca dei trofei.

I più letti

Ornella Muti a 71 anni spiazza tutti: «Non faccio entrare il vecchiume dentro di me»
Tragedia alle Maldive, cinque italiani morti in un'immersione. Ecco cosa si sa finora
Vienna: Veronica Fusaro non si qualifica per la finale dell'Eurovision Song Contest
Aereo si schianta nell'Atlantico al largo della Florida: 11 sopravvissuti trovati su una zattera
Trump beffato dall'Iran? Teheran fa un accordo per le navi cinesi ad Hormuz
Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»