Jannik Sinner scioglie i cuori dei tifosi cinesi per un gesto sobrio, ma di grande sensibilità

Jannik Sinner, impegnato al Masters di Shanghai, ha affrontato il giapponese Taro Daniel, vincendo facilmente. Ma è stato un gesto galante e gentile dell'italiano a conquistare il pubblico cinese.

AI Masters di Shanghai Jannik Sinner ha battuto il giapponese Taro Daniel con il risultato di 6-1, 6-4.

Sull'italiano incombe ancora il verdetto del TAS riguardante il caso di doping.

Nonostante ciò, ha fatto sciogliere i cuori dei tifosi cinesi con una mossa premurosa nei confronti di una raccattapalle colpita da una potente palla di servizio del suo avversario. Mostra di più

Mentre il caso sul doping continua ad aleggiare minaccioso sopra Jannik Sinner e il suo clan, il numero 1 al mondo del tennis è impegnato in Cina. Dopo aver perso in finale contro Carlos Alcaraz in occasione del China Open, l'altoatesino è tornato in campo a Shanghai.

Si attende infatti la risposta definitiva del Tribunale Internazionale dello Sport (TAS) dopo il ricorso ricevuto da Wada, ma ci vorranno settimane prima che arrivi il verdetto finale. Nel frattempo lui continua a giocare.

L'italiano non ha faticato oltremodo per avere ragione del giapponese Daniel Taro, battuto in due soli set, con il risultato di 6-1, 6-4.

Ma è stato il suo atteggiamento gentile e compassionevole, piuttosto che la sua forma smagliante in campo, a scaldare i cuori degli spettatori.

La palla di servizio del suo avversario, nonostante fosse potente, non ha rimbalzato nel rettangolo concesso, così che lui l'ha lasciata sfilare. Sfortunatamente la pallina ha però colpito la raccattapalle, che si trovava a bordo campo e che, a causa dell'impatto, è apparsa dolorante.

Il numero 1 ha fermato il gioco per assicurarsi che la ragazza stesse bene, mettendole una mano sulla spalla. La raccattapalle ha fatto segno di poter continuare, compiaciuta, spingendo gli spettatori ad applaudirlo per il suo gesto.

Forever a gentleman 🥹@janniksin checks in on the ballgirl after being caught by Daniel's serve ❤️‍🩹#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/inrtio6MyA — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2024

Anche il commentatore ha sottolineato il momento, definendo «carino» il suo gesto sobrio, ma riflessivo, come riporta l'«Express».

Guadagna sempre più ammiratori per i suoi modi di fare

Nonostante sia ancora coinvolto in alcune controversie fuori dal campo - per il caso del doping, appunto - il 23enne si sta rapidamente guadagnando la reputazione di una delle star più simpatiche del circuito.

La sua sportività è stata evidenziata anche dopo la sconfitta patita a Pechino alcuni giorni fa contro Alcaraz. Vincendo gli Open di Cina, lo spagnolo ha infatti messo fine alla striscia di 15 vittorie di Sinner.

Nonostante la dura sconfitta, maturata al termine di una gara combattutissima, finita al tie break, lui ha elogiato il vincitore dicendo: «Vorrei iniziare con Carlos e la sua squadra. State facendo un lavoro straordinario. Ti auguro solo il meglio. Hai una grande squadra e una grande famiglia dietro di te».

«Spero che giocheremo ancora contro in futuro, anzi, ne sono sicuro. È un grande piacere condividere il campo con voi, quindi grazie mille».

Aldilà della decisione del TAS non c'è dubbio che il vincitore dell'ultimo US Open è un ragazzo con i piedi per terra, che nonostante la fame e la pressione non smette di esercitare le buone maniere.