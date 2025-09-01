Jessica Pegula si sbarazza della connazionale Ann Li negli ottavi di finale del Grande Slam di New York KEYSTONE

La numero 4 del tabellone, Jessica Pegula, ha vinto e convinto negli ottavi di finale a Flushing Meadows, battendo la connazionale Ann Li in due set senza storia. Le credenziali della miliardaria per la lotta al titolo sono così cresciute.

«Voglio andare oltre, fare di più e vincere il torneo», ha detto la 31enne, che mai ha vinto un torneo del Grande Slam.

La figlia del miliardario Terry Pegula, proprietario della franchigia di NFL Buffalo Bills, affronterà nei quarti di finale la ceca Barbora Krejčíková, numero 61 del ranking mondiale.

Ora Jessica figura tra le favorite al titolo. Mostra di più

Quasi nessuno parlava di Jessica Pegula come favorita per il titolo all'inizio degli US Open 2025.

Ma non dovrebbe sorprendere che la testa di serie numero 4, finalista lo scorso anno a New York e una delle giocatrici più performanti nei tornei più importanti, si ritrovi di nuovo nei quarti di finale, con la possibilità di andare oltre nel suo Slam di casa, dove tende a ottenere i suoi migliori risultati.

La schiacciante vittoria della 31enne per 6-1, 6-2 su Ann Li al quarto turno è stata la sua 19esima vittoria a Flushing Meadows, segnando così il suo record più alto di vittorie in uno dei quattro tornei del Grande Slam.

Jessica Pegula makes her eighth Grand Slam quarterfinal of the decade! 🎱 pic.twitter.com/aMlcNHffK5 — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025

La figlia di Terry Pegula ha descritto la sua partita, durata 54 minuti, come la migliore che abbia giocato da prima di Wimbledon: «Voglio andare oltre, fare di più e vincere il torneo, ma a livello di obiettivi personali sono soddisfatta di come sono riuscita a cambiare il mio tennis nelle ultime settimane», ha commentato a «usopen.org».

«Penso che giocare questo torneo e riuscire a disputare una delle mie partite migliori al quarto turno sia una cosa fantastica».

Così la giocatrice più ricca del circuito torna a sognare di poter vincere un torneo del Grande Slam. La vittoria le era sfuggita l'anno scorso in finale, proprio a New York, battuta dalla Sabalenka in due set (7-5 7-5).

La più ricca tennista del circuito

In carriera, finora, la 31enne ha vinto 18 milioni di dollari in premi partita. La numero 1, Viktoria Sabalenka, in carriera ne ha incassati 38. Venus Williams, uscita al primo turno, ha guadagnato nella sua lunghissima carriera 42 milioni.

La fortuna economica di Pegula è legata alla sua famiglia. È infatti figlia di Terry Pegula, proprietario dei Buffalo Bills, che secondo Forbes ha un patrimonio di quasi 8 miliardi di dollari.

L'imprenditore ha fatto fortuna con il petrolio. Inizialmente ha lavorato come ingegnere petrolifero per la Getty Oil, prima di fondare la sua società, la East Resources nel 1983, grazie a un prestito di 6'000 dollari dalla sua famiglia.

Il coach dei Buffalo Bills Sean McDermott (sinistra) affiancato dal proprietario, Terry Pegula. KEYSTONE

Il 74enne di Carbondale ha venduto le sue attività petrolifere per un totale di 5,2 miliardi di dollari. Nel 2014 hanno battuto le offerte di Donald Trump e Bon Jovi per acquistare i Buffalo Bills, colossi della NFL, per 1,2 miliardi di dollari.

Non solo tennis per Jessica

Jessica, seguendo le orme di famiglia, nel 2021 ha lanciato il suo marchio di prodotti per la cura della pelle, pur continuando la sua carriera da tennista.

Our founder is making us proud at the @usopen! 👏



Let’s keep it rolling, @JLPegula! https://t.co/OoEnxEbni7 — Ready 24 (@Ready24) September 4, 2022

Martedì, nei quarti, sfiderà la ceca Barbora Krejčíková, numero 61 della classifica WTA. Uno scoglio alla sua portata.

Il nome di Pegula ora figura nella ristretta lista delle favorite.