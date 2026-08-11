Lo spagnolo ha battuto il francese Arthur Fils (24) 7-6 (7/5) 6-3 in 1h42'.

Dopo un'interruzione di oltre un'ora per pioggia sul 5-4, Jodar ha vinto il primo set al tiebreak, mentre nel secondo Fils è calato e il 19enne ha chiuso al quarto match point.

Per l'iberico è la prima semifinale in un torneo di questa caratura. L'avversario del talentuoso spagnolo sarà lo statunitense Brandon Nakashima (31), che ha superato l'italiano Luciano Darderi (22) per 6-2 6-3.